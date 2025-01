Fout hulpofficier van justitie: 140 keer onbevoegd betrokken bij strafzaken

Een inspecteur van de politie in Oost-Brabant heeft bijna een jaar lang gewerkt als hulpofficier van justitie, terwijl dat niet meer mocht. Zijn certificaat was namelijk verlopen. De kans is aanwezig dat advocaten van verdachten in tientallen zaken nu proberen bewijs van tafel te krijgen of zelfs de hele vervolging. Het Openbaar Ministerie zegt dat de hulpofficier 'vakbekwaam' was en alle strafzaken gewoon door kunnen gaan.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie heeft daarna onderzoek gedaan naar de fout van de hulpofficier. Zij oordeelde dat er geen opzet in het spel was of dat sprake is van plichtsverzuim door de politiemedewerker. Hij heeft zich alleen vergist in de verloopdatum van het certificaat.

140 keer in de fout In de periode van 18 januari tot en met 11 december 2024 was de man als hulpofficier van justitie betrokken bij tientallen zaken. Daarbij zette hij ten onrechte 140 keer zijn bevoegdheid in.

De agent kwam erachter dat zijn certificaat was verlopen toen hij afgelopen december juist een examen wilde aanvragen voor een verlenging. De man heeft vervolgens direct bij zijn leidinggevende gemeld dat zijn bevoegdheid als hulpofficier al bijna een jaar verlopen was.

Wel bekwaam

Hoewel de politiemedewerker dus niet meer bevoegd was als hulpofficier van justitie, was hij 'wel bekwaam' volgens het Openbaar Ministerie (OM). Hij voldeed namelijk aan alle eisen van de Politieacademie om een nieuw certificaat te krijgen, waarmee verlenging een formaliteit was. Ook zou de man zijn taken als hulpofficier niet verkeerd hebben uitgevoerd.

Het OM gaat nu bij alle strafzaken waarbij deze onbevoegde hulpofficier betrokken is, een proces-verbaal toevoegen. Daarin legt justitie uit wat er mis is gegaan, maar dat de belangen van de verdachten volgens justitie niet geschaad zijn.

Eerder mis

In 2009 gaf een onbevoegde hulpofficier toestemming om een huis in Blerick te doorzoeken waar een hennepkwekerij zat. Daarbij werden ook verdachten aangehouden. Omdat de hulpofficier zijn examen niet had gehaald vonden de verdachten en hun advocaat dat de doorzoeking onrechtmatig was en het daarbij verkregen bewijs ook.

Dat vond het gerechtshof in Den Bosch ook toen de verdachten in beroep gingen, maar de Hoge Raad draaide dit besluit terug in 2013. Het hoogste rechtsorgaan vond dat het recht op een eerlijk proces voor de verdachten niet was geschonden en dat er geen sprake was van een zeer ernstige inbreuk op een grondrecht van een verdachte.

Bevoegdheden

Een hulpofficier van justitie is meestal een politieagent met als rang inspecteur. Als extra bevoegdheden kan deze politiemedewerker verdachten voor onderzoek vastzetten in een politiecel. Als er sprake is van een misdrijf waarbij voorlopige hechtenis mogelijk, mag de hulpofficier een verdachte zelfs drie dagen insluiten en ook vrijlaten.

Verder kan deze inspecteur beslissen of van een aangehouden verdachte zijn lichaam of kleding onderzocht wordt, of er foto's van een verdachte worden gemaakt en vingerafdrukken worden afgenomen. En misschien wel de belangrijkste bevoegdheid is dat een hulpofficier andere agenten een machtiging kan geven om een huis of pand binnen te treden ook als de bewoner of eigenaar dat niet wil.