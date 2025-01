Gebroken rib houdt Van der Poel niet af van zege veldrit in Maasmechelen

Op Mathieu van der Poel staat dit seizoen geen maat. Ondanks een gebroken rib won de wereldkampioen veldrijden zaterdag de wereldbekercross in het Belgische Maasmechelen. Van der Poel won op het zware, bemodderde parcours met overmacht.

"Die rib is wel degelijk gebroken. Het is ook nog niet helemaal aan elkaar gegroeid", zei Van der Poel tegen de Vlaamse tv-zender Sporza, voor aanvang van de wedstrijd in Maasmechelen. "Het is onaangenaam rondfietsen, maar toch wel te doen", voegde Van der Poel er aan toe.

De ijzersterke Van der Poel was er vier weken uit geweest na een val in de veldrit van Loenhout, eind december. Eerst werd gedacht dat hij hierbij zijn ribben had gekneusd. Van der Poel, die vorige week dertig werd, bleek een ribbenbreuk te hebben opgelopen.

Lichamelijk ongemak

Tijdens de veldrit was weinig te merken van enig lichamelijk ongemak. Van der Poel had tevoren al verklaard dat met zijn conditie niets mis was, al vraagt een cross wel meer van een wielrenner. Zeker als het parcours door de regen en de modder zo zwaar was als deze zaterdag.

Van der Poel is mede door deze zege de absolute favoriet voor de strijd om het wereldkampioenschap, volgende week in het Franse Liévin. Hij begint daar als titelverdediger. Maar eerst gaat hij zondag van start in de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide, een thuiswedstrijd dus.

De veelvoudig wereldkampioen heeft er zin in, want de winst in Maasmechelen heeft hem goed gedaan. Alleen in het begin had hij wat te duchten van zijn concurrenten. Uiteindelijk maakten die te veel fouten en dat kun je je als veldrijder met Van der Poel als tegenstander niet veroorloven.

"Ik ben echt blij met deze overwinning, heb mezelf op geen fout kunnen betrappen. Ik was ook blij dat het geen snel parcours was, dat is vaak lastig na een trainingskamp. Dit was lekker technisch, het echte veldrijden," zei Van der Poel na afloop tegen Sporza. "Ik heb mijn rib wel gevoeld, maar kon toch voluit gaan. Ben weliswaar nog geen honderd procent en hoop dat dit volgende week wel het geval is."

