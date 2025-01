Dick Jaspers wordt na Brabants onderonsje weer Nederlands kampioen

Dick Jaspers is deze week heer en meester geweest bij het Nederlands kampioenschap driebanden in Berlicum. Gedurende het hele toernooi was de topbiljarter uit Sint Willebrord niet te kloppen. En ook in de finale kwam zijn tegenstander, Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther, er niet aan te pas. Het werd 40-17.

De finale was een passende afsluiting van de NK Masters. Het evenement werd gehouden in het Berlicumse Beneluxtheater. Vooral biljartfans uit Brabant kwamen aan hun trekken: liefst vijf van de acht kwartfinalisten kwamen uit onze provincie. "In Friesland zijn ze goed in schaatsen, in Brabant zijn er goede biljarters”, zei 22-voudig Nederlands kampioen Dick Jaspers aan de vooravond van de finale.