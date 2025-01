Van der Poel op recordjacht: 'Maar in een uur kan er veel gebeuren'

Zeven keer stond hij dit seizoen aan de start van een cross, zeven keer won hij. Mathieu van der Poel is komende zondag de torenhoge favoriet voor de wereldtitel. De 30-jarige veldrijder heeft vertrouwen in het pakken van zijn zevende regenboogtrui, maar blijft voorzichtig. "Ik heb hele goede papieren, maar de wedstrijd moet nog gereden worden. Ik reken me zeker nog niet rijk."

Van der Poel was zondag veel beter dan de rest en won in Hoogerheide de GP Adrie van der Poel, vernoemd naar zijn vader. Een dag eerder stond hij op de hoogste trede van het podium in het Belgische Maasmechelen. "De wedstrijd in Hoogerheide voelt mij voor mij als een thuiswedstrijd. Ik kom hier graag met zoveel publiek. Het was wel een enorm zware wedstrijd met verraderlijk diepe sporen. Het kostte moeite, maar vanaf de start voelde ik me goed."

En dat terwijl hij de afgelopen weken geen wedstrijden reed vanwege een gebroken rib na een valpartij. "Die voelde ik wel, maar de blessure is niet erger geworden. Het gaat denk ik geen problemen opleveren richting het wereldkampioenschap. Tijdens mijn herstel heb ik op trainingskamp in Spanje wel goed kunnen fietsen en aan mijn conditie gewerkt. Ik voel me zelfs sterker dan vorig jaar rond deze periode."

