Van der Poel blijft maar winnen: veldrijder klaar voor wereldkampioenschap

Zes keer deed Mathieu van der Poel dit seizoen mee aan een veldrit, zesmaal was hij iedereen de baas. Deze zondag stond in Hoogerheide zijn zevende optreden op de agenda: de GP Adrie van der Poel. En uiteraard was Van der Poel opnieuw ongenaakbaar.

Al in de eerste ronde gaf de wereldkampioen zijn visitekaartje af: de ‘concurrentie’ was toen al door een vliegende start op een achterstand van twintig seconden gezet. Uiteindelijk liep die voorsprong na een klein uur koersen op tot ruim een minuut op de Belg Michael Vanthourenhout en Van der Poels landgenoot Lars van der Haar. Van der Poel maakte zaterdag in het Belgische Maasmechelen zijn rentree na een periode van vier weken waarin hij aan de kant bleef wegens een ribbreuk. Hij had nog wel wat last van die blessure, maar het weerhield hem er niet van om andermaal zijn achtervolgers de wil op te leggen. LEES OOK: Gebroken rib houdt Van der Poel niet af van zege veldrit in Maasmechelen

Dat was voor Van der Poel al een signaal dat het goed zit, een week voor het wereldkampioenschap, komende zondag in het Noord-Franse Liévin. Hij gaat daar voor prolongatie van zijn titel. Mocht Adrie’s zoon hierin slagen, dan evenaart hij het aloude record van de Belg Erik de Vlaeminck. De meer dan overtuigende zege in Hoogerheide, een soort van thuiswedstrijd voor Van der Poel, zal hem nog meer zelfvertrouwen geven. De in de regenboogtrui rijdende veelvraat was veel te snel op het modderige parcours, dat omzoomd werd door veel wielerliefhebbers. Ook op technisch gebied moesten de andere deelnemers het afleggen.

"Ik heb me geamuseerd, het loopt volgens schema."