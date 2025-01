Oppositieleider Sierra Leone zet nieuwe beelden van Bolle Jos online

Er is een nieuw filmpje opgedoken waarin de meest gezochte crimineel van ons land, Jos Leijdekkers uit Breda, te zien is. De video is ruim twee jaar geleden al gemaakt in een nachtclub in Sierra Leone, tijdens een opstootje in de nieuwjaarsnacht. Te zien is hoe 'Bolle Jos' zich mengt in een ruzie en probeert de gemoederen te sussen. Hij wordt zelf ook aangevallen door een paar mannen.

Volgens het AD is de video gemaakt in de nieuwjaarsnacht van 2022 op 2023, net na een schietpartij in de club. Een bodyguard van een ‘highly connected Turkish guy’ (een Turkse man met belangrijke connecties) zou die nacht een Libanese man in zijn been hebben geschoten. Die 'Turkse man' is volgens leden van de oppositie in Sierra Leone Jos Leijdekkers, hij zou het land met valse papieren zijn binnengekomen.

De video is zondagavond op Facebook geplaatst door Mohamed K. Mansaray. Hij is de leider van de oppositiepartij Alliance Democratic Party (ADP) in Sierra Leone en voert een strijd tegen de president. Die is volgens hem corrupt en zou goede banden hebben met de Brabantse drugscrimineel.

In de reacties onder de video wordt Mansaray gewaarschuwd dat hij moet oppassen met zijn uitspraken, omdat Leijdekkers banden heeft met de onderwereld en de president.

'Verdwenen' na eerdere beelden

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Leijdekkers, die als bijnaam Bolle Jos heeft, zich schuilhoudt in Sierra Leone. Hij werd samen met de president van het West-Afrikaanse land gespot op een video van een nieuwjaarsmis. Een video die de vrouw van de president op Facebook zette. Leijdekkers zou een relatie hebben met de dochter van de president, zij is ook op de beelden te zien.