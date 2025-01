Dit is waarom de politie Bolle Jos niet zomaar naar Nederland kan halen

Hij kwam, hij zag en hij vertrok met de noorderzon. Jos Leijdekkers, in de volksmond inmiddels beter bekend als 'Bolle Jos', staat al ruim twee jaar op de Nationale Opsporingslijst en als coke-kopstuk op de EU Most Wanted List. Nu hij is opgedoken in Sierra Leone, ruikt het Openbaar Ministerie (OM) de kans om hem in Nederland zijn straf uit te laten zitten. Maar zonder uitleveringsverdrag is dat nog niet zo makkelijk.

Vanuit Sierra Leone lijkt het geluid tot dusver duidelijk. Daar heeft de politie aangegeven bereid te zijn om mee te werken met de Nederlandse overheid en internationale politiediensten. Ze zegt op de hoogte te zijn van de berichtgeving over Leijdekkers en onderzoekt of hij bescherming krijgt van hooggeplaatste personen. Maar het Nederlandse OM wil niks kwijt over een eventuele samenwerking met het West-Afrikaanse land. Ook over wat er verder met de opsporing wordt gedaan, willen ze niks vertellen.

"De kans op uitlevering is minimaal."

Normaal gesproken zou Bolle Jos naar Nederland worden gehaald via een uitleveringsverdrag. Dat is een afspraak tussen landen, die een gezochte crimineel in dat geval uit kunnen leveren aan het land waar hij gezocht wordt. Maar in dit geval gaat dat niet, want dat verdrag heeft Nederland niet met Sierra Leone. "Dan is de kans op uitlevering minimaal", legt oud-strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs uit. Bekijk hier de beelden waarop Bolle Jos te zien was (tekst gaat verder onder de video):

Nederland kan het wel vragen, maar de kans op reactie is klein. "Dat is nou eenmaal de functie van zo'n verdrag. Daar zou je normaal gesproken ook in vastleggen in welke gevallen uitlevering überhaupt mogelijk is." Daarbij benadrukt Van der Kruijs dat het ook belangrijk is dat iemand zich vervolgens tegen zo'n verzoek moet kunnen verdedigen.

Het volgende scenario is dat er alsnog een uitlevering plaatsvindt, maar dan op basis van een lidmaatschap van het VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Daar zijn zowel Sierra Leone als Nederland lid van. "Op grond van dat verdrag kunnen landen aan elkaar vragen iemand aan te houden en over te dragen, om een strafzaak bij te wonen en soms ook om een straf uit te zitten", zegt strafrechtadvocaat Tamara Buruma tegen de NOS. Maar volgens Van der Kruijs werkt dat niet zo. "Dat is volgens mij gericht op internationale samenwerking om misdaad te bestrijden. Niet als uitleveringsverdrag."

"Dan blijft over dat een speciale eenheid hem ontvoert."

"Bolle Jos zal daar ondertussen staatsburger zijn", zegt Van der Kruijs. Hij verblijft er namelijk al langer dan een half jaar. "Dat land zal geen eigen onderdanen uitleveren. En de kans om hem daar ongewenst persoon te maken, en daarom het land uit te zetten, is heel klein." Naast dat dat in de rechtbank veel gedoe oplevert, is inmiddels ook bekend dat Leijdekkers een goede band heeft met president Bio. Hij zou zelfs een relatie hebben met zijn dochter. "Dan blijft over dat een speciale eenheid hem ontvoert", vertelt oud-advocaat Van der Kruijs. "Maar ja, da's niet erg rechtstatelijk." Vrijdag werd bekend dat het OM en de politie al een halfjaar wisten dat Bolle Jos in Sierra Leone verblijft. Het 33-jarige cokekopstuk is veroordeeld tot 24 jaar cel voor meerdere drugstransporten en het geven van een liquidatieopdracht. Het OM heeft een beloning van 200.000 euro uitstaan voor de gouden tip, over Bolle Jos. In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd kom je alles te weten over Bolle Jos:

