Yke met 38 messteken vermoord: huisgenoot krijgt celstraf en tbs

De Tilburgse Izzy P. (32) die zijn huisgenoot Yke Engel doodstak, moet zes jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch maandag beslist. Het hof volgt niet het advies van de psychiater en psycholoog om de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren, maar acht hem wel verminderd toerekeningsvatbaar.

De verdachte was in hoger beroep gegaan tegen de zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging die de rechtbank in Breda hem in 2023 oplegde.

Izzy bracht op 18 oktober 2022 zijn huisgenoot Yke met 38 messteken om het leven. Dat deed hij in haar eigen huis aan de Bisschop Godschalkstraat in Tilburg. Izzy woonde tijdelijk bij Yke en haar zoontje, omdat hij last had van waanideeën, schizofrenie en een psychose. Zijn mentale problemen werden versterkt door het gebruik van wiet en hasj.

Tijdens de zitting van twee weken geleden vroeg het gerechtshof Izzy of hij wist wat hij deed op het moment dat hij Yke om het leven bracht. "Wat ik mij kan herinneren is dat ik één keer heb gestoken en dat Yke 'nee' riep. De rest weet ik niet meer", vertelde hij toen.