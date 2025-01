Yke werd doodgestoken in haar slaap: opnieuw zes jaar cel en tbs geëist

Tegen Izzy P. (32) uit Tilburg, die zijn huisgenoot Yke Engel met 38 messteken om het leven bracht, is ook in hoger beroep zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Dat blijkt maandag bij het gerechtshof in Den Bosch. De familie van Yke zal blij zijn als het proces eindelijk achter de rug is. "Na twee jaar ben ik moe, moe van alle pleidooien van je advocaat. Ga op de blaren zitten", zegt Juul, de zus van Yke.

Op 18 oktober 2022 ging het helemaal mis in het huis van Yke aan de Bisschop Godschalkstraat in Tilburg. Terwijl ze lag te slapen, stak Izzy haar dood. Hij woonde tijdelijk bij Yke, die toen 35 jaar was, en haar zoontje Dean (7). Zij hielp hem, want Izzy had last van waanideeën, schizofrenie en een psychose. "Ik dacht dat er mensen in huis waren en dat er spullen waren verschoven. Toen ik in de slaapkamer kwam, zag ik Yke glimlachen en dat versterkte mijn paranoïde", zegt Izzy.

LEES OOK: Yke werd met 38 messteken gedood: zes jaar cel en tbs voor huisgenoot

Voor Izzy is het niet de eerste keer dat hij een psychose krijgt. De eerste keer was in 2016. Hij werd toen achterdochtig en sliep met een mes onder zijn kussen. Hij besloot te stoppen met blowen, maar tegen de tijd dat hij bij Yke introk was hij daar weer mee begonnen. "Cannabis geeft mij rust", zegt hij.

De raadsheer, zoals een rechter in het gerechtshof wordt genoemd, zegt daarop dat het volgens eerdere verklaringen niet bij dat ene blowtje is gebleven. "Er gingen hele grammen doorheen. U bent apothekersassistent geweest dus u weet dat er andere oplossingen zijn om tot rust te komen dan hasj en wiet."