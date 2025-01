Getuigen moeten verklaren hoe Frits van Eerd aan 448.000 euro cash kwam

In het strafonderzoek naar Frits van Eerd, de voormalig topman van supermarktketen Jumbo, zullen voor aanvang van de inhoudelijke behandeling nog zeven getuigen onder ede worden gehoord. De getuigen moeten duidelijk maken waar de 448.000 euro aan contant geld vandaan komt. Dat geld werd gevonden in de woning van Van Eerd en in zijn kantoor in Veghel.

De rechtbank in Assen heeft maandag tijdens de tweede voorbereidende zitting tegen Van Eerd ingestemd met de verhoren. In september 2022 volgde een inval in de villa van Van Eerd in Heeswijk-Dinther. Thuis en in zijn kantoor vonden agenten bijna 450.000 euro aan cash geld, onder meer in een koelkast. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet dat als witwassen. Volgens zijn advocaat moet je dat wel in verhouding zien: Van Eerd is heel vermogend. Voor de buitenwereld is dit veel geld, hij kijkt er anders naar, was de boodschap van zijn advocaat. 'Van Eerd wordt niet geloofd'

De getuigen die worden verhoord zijn mensen die in het verleden spullen van de oud-topman hebben gekocht en daarvoor met contant geld hebben betaald. Van Eerd heeft altijd benadrukt dat het geld niet afkomstig is van misdaad, herhaalde zijn advocaat Robbert Jonk maandag nog eens tijdens de zitting. "Mijn cliënt loopt tegen een muur aan bij het OM, wat hij zegt, wordt niet geloofd", aldus Jonk. Van Eerd was zelf niet aanwezig in de rechtbank.

Geld gevonden op 'bijzondere plekken'

Het horen van getuigen moet dan ook duidelijk maken waar het geld vandaan komt. De advocaat gaf verder tijdens de zitting aan dat het OM heeft geprobeerd om een schikking te treffen met Van Eerd. Voorwaarde daarvoor was wel dat Van Eerd afstand deed van het geld. Dat wilde hij niet, omdat dit geld volgens zijn raadsman niet crimineel was. De officier van justitie legde maandag nog eens uit waar de verdenking van witwassen tegen Van Eerd op gestoeld is. Niet alleen was het bedrag 'op zichzelf al ongewoon', maar het geld werd bovendien gevonden op bijzondere plekken, zoals in een koelkast en werkplaats. Het ging daarbij om briefjes van 500, 200 en 100 euro. Contact met mensen met crimineel verleden

Van Eerd zat in september 2022 vijf dagen vast. Hij trad terug als topman van Jumbo. Op de dag van de inval op zijn landgoed werden ook acht andere personen waaronder de Drentse autohandelaar Theo E. opgepakt. Van Eerd komt door zijn contacten met deze voormalige motorcrosser in het vizier van het OM. Ook had hij contact met mensen met een crimineel verleden. Behalve van witwassen wordt hij ook verdacht van corruptie en valsheid in geschrifte. De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats op 23, 24 en 26 juni in de rechtbank in Groningen. Van Eerde afgeperst

Vorige maand werd bekend dat Van Eerd is afgeperst. De verdachten, twee mannen van 38 en 41 uit het Limburgse Helden, zouden hem gedwongen hebben om ruim 2 miljoen euro te betalen. De hoofdverdachte is eigenaar van motorcrossteam Riley Yamaha Racing. De Veghelse supermarktketen is jarenlang sponsor geweest van deze equipe. Jumbo stopte hiermee nadat Van Eerd in september 2022 thuis werd aangehouden. De zaak is aangehouden tot 5 juni volgend jaar. LEES OOK: OM: ex-topman Jumbo Frits van Eerd voor 2 miljoen afgeperst Bekijk hier Misdaad Uitgelegd over hoe Frits van Eerd verdachte werd bij de politie.