OM: ex-topman Jumbo Frits van Eerd voor 2 miljoen afgeperst

Twee mannen hebben vorig jaar geprobeerd om Frits van Eerd, de voormalig topman van het Jumboconcern, af te persen. De mannen van 38 en 41 uit het Limburgse Helden zouden hem gedwongen hebben om ruim 2 miljoen euro te betalen. Het tweetal had zich deze woensdag voor de rechtbank in Den Bosch moeten verantwoorden, maar de zaak is aangehouden tot 5 juni volgend jaar.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) heeft het slachtoffer, Van Eerd dus, niets betaald. De twee verdachten, vooral de 38-jarige hoofdverdachte., wordt het kwalijk genomen dat ze misbruik hebben gemaakt van de positie, waarin het voormalige boegbeeld van Jumbo zich bevond, zo stelt het OM. Van Eerd heeft in 2022 enkele dagen vastgezeten, omdat hij onder meer wordt verdacht van witwassen. Hem wacht nog een rechtszaak. Van Eerd deed zelf aangifte van de poging tot afpersing.

De hoofdverdachte in deze zaak is de 38-jarige Olaf H.. In tegenstelling tot de andere verdachte, Mustapha Y., zit hij nog vast. H. meldde zich woensdag ziek en kon niet naar de rechtbank komen. Daarop bepaalde de rechter dat ook de zaak tegen de andere man, die een minder grote rol zou hebben gespeeld, moest worden uitgesteld. Het is belangrijk dat beide zaken tegelijk worden behandeld, zo vindt de rechter.

Van Eerd kreeg dreigbrief

Volgens de tenlastelegging hebben de twee zelf bij Van Eerd een dreigbrief bezorgd. Bij hem thuis in Heeswijk-Dinther werd bovendien een telefoon afgeleverd waarmee hij contact kon houden met zijn afpersers. Ook zijn via die telefoon dreigberichten binnengekomen. Dit zou eind maart en begin april vorig jaar hebben gespeeld.

Het is niet duidelijk waarmee Van Eerd werd afgeperst. Volgens een aantal media zou sponsorgeld van Jumbo zijn gebruikt om schulden af te betalen. Van Eerd zou hiervan op de hoogte zijn en dat onder de pet moeten houden.

De hoofdverdachte is eigenaar van motorcrossteam Riley Yamaha Racing. De Veghelse supermarktketen is jarenlang sponsor geweest van deze equipe. Jumbo stopte hiermee nadat Van Eerd in september 2022 thuis werd aangehouden. Hij wordt beschuldigd van witwassen, niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. De rechtszaak tegen Van Eerd is ook in juni volgend jaar.

