Rijinstructeur had seks met leerling (17) maar hoeft niet de cel in

De 51-jarige rijinstructeur G.J. uit Boxtel is in hoger beroep vrijgesproken van het misbruiken van een 17-jarige leerlinge. Dat heeft de rechter maandag besloten. Eerder moest de man de cel in maar dat hoeft nu niet meer.

Bijna een jaar geleden wilde de rechter nog dat de man tien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, de cel in zou gaan voor het misbruiken van het meisje. Door de volledige straf gaat nu een streep. Het meisje kampte als puber met verschillende stoornissen, kreeg psychische hulp en zag het leven soms niet meer zitten. En toen was daar de rijinstructeur. Hij kreeg een relatie met haar moeder, zij was net gescheiden. De man wierp zich op als een stiefvader maar werd al snel meer. Uiteindelijk had de man vier jaar een relatie met het meisje.