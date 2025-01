Bever zwemt dwars door woonwijk: 'Geweldig om te zien'

Prachtige beelden duiken op in de Bredase wijk Kroeten. Een bever zwom dwars door slootjes in de buurt. Enthousiaste bewoners zijn helemaal in de ban van de bever. "Echt fantastisch", vertelt de 36-jarige Wendy Lammers. Het zoogdier duikt steeds vaker op in woonwijken.

Met een ware snoekduik vliegt het beestje het water in. Het schouwspel van moeder natuur was gewoon zo vlak voor huizen te zien. "Geweldig! De kids vonden het echt fantastisch." Ze gedragen zich nu als kleine Freek Vonkjes. "Ze zitten alleen maar te kijken of ze de bever weer zien." "Je woont in de stad en toch heb je zoveel natuur om je heen", glundert Wendy. "Vorig jaar heb ik nog een visarend gezien. En ook de blauwe ijsvogel duikt regelmatig op."

"Je hoeft niet meer naar de Biesbosch."

Buurtbewoner Edgar van den Ouweelen (61): "Hij zit er al een tijdje. Op 19 december is hij voor het eerst gespot. Het is schitterend", vertelt hij. "Je hoeft niet meer naar de Biesbosch. Niemand had verwacht dat dit nieuwe natuurgebiedje naast de wijk zich zo snel ontwikkelt." Edgar weet het zeker: "Hij was hier niet zomaar een keer toevallig."

Niet bang

"Het zijn grote sterke dieren. Die zijn niet gauw bang", vertelt boswachter Frans Kapteijns. Hij bevestigt dat het om een bever gaat. "We gaan ze vaker zien in woonwijken. Dat is toch ook gewoon kei leuk! Bevers doen niks en ze zullen mensen nooit aanvallen."

Uitgestorven Bijna 200 jaar geleden verdween de laatste bever in Nederland. In 1988 zijn bevers uitgezet in de Biesbosch. Inmiddels gaat het beter met de zoogdieren. Zoogdiervereniging Nederland zei eerder tegen Omroep Brabant dat het steeds vaker voorkomt dat bevers op plekken zitten waar je ze niet direct zou verwachten.