In drie uur tijd heeft deze straat er deze twee duurzame huizen bij

Dinsdagochtend om zes uur was er tegenover het schoolgebouw van De Rooi Pannen in Tilburg nog een lege plek. Maar drie uur later stonden er twee duurzame prefabhuizen. De huizen zijn van woningstichting Tiwos: "De tijd van betonnen en stenen woningen is wel ’n beetje voorbij. Dus wij zoeken naar alternatieven."

In de huizen is geen baksteen of beton te vinden. Alles is van hout en andere duurzame materialen. Het kozijn is van hout, de vensterbank van spaanplaat en de isolatie van houtvezel. Op de benedenverdieping kom je niet binnen in een halletje, je stapt meteen de woon- of studeerkamer binnen. In het midden is een kern met keuken, toilet, aansluiting voor wasmachine en de trap naar boven. De ruimte boven is traditioneler, met drie slaapkamers, een douche met toilet en de warmtepomp.

"Als architect kan ik iets doen, dus moet ik iets doen."

"Alles is in twee maanden tijd gebouwd in de fabriek. De woning kwam hier vanochtend in twee delen aan: de boven- en de onderkant", legt architect Frank van Winden uit.

Met de Tilburgse woningbouwer WOUD probeert hij sinds 2021 huizen zo duurzaam mogelijk te bouwen: "Niet zozeer voor onszelf, maar vooral voor alle generaties na ons. Als architecten kunnen we iets doen, dus dat moeten we dan ook doen."

Bouwvakkers aan het werk in het huis, op de achtergrond de overburen: De Rooi Pannen (foto: Tom van den Oetelaar).

De twee huizen aan de Doctor Ahausstraat zijn volgens Van Winden, als een van de eerste in Nederland, ook als je erin woont CO2-neutraal. Wilko Aarts van de Tilburgse woningstichting Tiwos wilde ze graag hebben. De huizen zijn een proef en Aarts hoopt op meer. Maar daarbij is wel van belang hoeveel een huis kost. Architect Van Winden wil daar weinig over kwijt: "Hij is concurrerend met huizen van beton." Aarts: "Voor een pilot met twee woningen is de prijs niet concurrerend. We steken hiermee onze nek uit. Maar we denken dat als deze huizen op grotere schaal gebouwd worden en de kostprijs gaat naar beneden, we meer van deze woningen kunnen aanbieden aan onze huurders."

Architect Van Winden hoopt honderd van deze huizen per jaar te kunnen gaan plaatsen. De twee Tilburgse woningen komen vanaf maart beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen reageren via Woning in zicht. Ze moeten in een brief wel uitleggen waarom ze in het huis willen wonen, want affiniteit met duurzaamheid is gewenst.