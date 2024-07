Sociale woningbouw versnelt dankzij houten huizen uit de fabriek

Tien woningcorporaties in Noordoost-Brabant gaan hun plannen voor sociale woningbouw een zetje geven. Ze doen dat met houten huizen uit de fabriek. Het voornemen is om komende vijf jaar duizend stuks af te nemen van woningfabriek Barli uit Uden.

Tot 2030 moeten er in Noord-Oost Brabant 10.000 sociale huurwoningen worden gebouwd, zoals afgesproken in de regionale woondeal. Een deel van deze woningen moet bestaan uit modulaire houten huizen, die in een fabriek worden gemaakt. Deze huizen kunnen permanent worden geplaatst, maar ook dienen als flexwoningen.

Door gezamenlijk op te trekken kunnen onder meer de prijzen omlaag. Belangrijker nog is dat er nu concrete afspraken zijn gemaakt over levering. "We zagen een toenemende vraag naar dit soort prefab huizen", zegt Mark Wonders van wooncorporatie Woonmij uit Schijndel. "Nu weten we dat er huizen beschikbaar zijn voor ons."