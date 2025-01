Marianne Vos haakt geblesseerd af voor WK veldrijden

Marianne Vos doet niet mee aan het wereldkampioenschap veldrijden, komende zaterdag in het Franse Liévin. De wielrenster uit Babyloniënbroek liep vorige week zaterdag een kuitblessure op. Dat gebeurde bij een val tijdens de wereldbekwedstrijd in het Belgische Maasmechelen.

Aniek van Alphen uit Bladel zal haar vervangen en zich bij de selectie in Lievin voegen. Hoewel Vos vooruitgang heeft geboekt, is het herstel nog niet voldoende, zo meldt de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie.

Vos zou er vooral last van kunnen hebben bij het hardlopen, wat nodig kan zijn bij een veldrit. Om geen risico’s te nemen is nu besloten dat Vos dit WK zal laten schieten. Eerder dit jaar liet ze nog weten dat ze het veldrijden serieus neemt, maar ook dat haar focus vooral op de weg ligt. En dat ze als 37-jarige nog altijd wil meetellen.

"Natuurlijk vinden we dit ongelofelijk jammer", reageert bondscoach Gerben de Knegt uit Goirle. "Als achtvoudig wereldkampioen hadden we Marianne graag een gooi zien doen naar een nieuwe titel, al wisten we dat het lastig zou worden na haar val. We wensen Marianne een spoedig herstel"