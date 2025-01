112-nieuws: verkeerscontrole Helmond • steekpartij bij sportpark

11.25

Een auto is zojuist achterop een andere auto gebotst op de Westerhagelaan in Breda. De bestuurder van de achterste auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of ze gewond is geraakt. De voorste auto raakte amper beschadigd. De achterste auto is getakeld door een bergingsbedrijf.