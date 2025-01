ASML boekt recordomzet en rekent op verdere groei

Chipmachinemaker ASML heeft in het afgelopen kwartaal en boekjaar een recordomzet behaald. In heel 2024 boekte ASML een omzet van bijna 28,3 miljard euro, tegenover 27,6 miljard euro een jaar eerder. Daarop boekte het bedrijf een winst van 7,6 miljard euro.

Dit jaar rekent ASML op een omzet tussen de 30 miljard en 35 miljard euro. Die brede schatting heeft volgens het bedrijf te maken met onzekerheden over de vraag naar chipapparatuur bij klanten die niet vooroplopen in de ontwikkeling van chips voor kunstmatige intelligentie.

De Veldhovense chipmachinefabrikant verwacht verdere groei, omdat er behoefte is aan geavanceerde chipmachines voor AI-toepassingen (AI staat voor Artificial Intelligence ofwel Kunstmatige intelligentie), ondanks Nederlandse en Amerikaanse exportbeperkingen.

ASML verraste met de grote hoeveelheid bestellingen voor nieuwe chipapparatuur. In de laatste drie maanden van het jaar plaatsten klanten orders voor in totaal 7,1 miljard euro.

'Kunstmatige intelligentie is belangrijkste aanjager'

"Kunstmatige intelligentie is de belangrijkste aanjager van onze sector. Het heeft een verschuiving in de markt veroorzaakt waar niet alle klanten evenveel van profiteren", zegt ASML-topman Christophe Fouquet daarover.

ASML houdt in de prognose rekening met de effecten van nieuwe beperkingen op de export naar China die Nederland en de VS de afgelopen paar maanden bekendmaakten.

Monopolie

Het bedrijf heeft vrijwel een monopolie op de modernste lithografiemachines die zeer precieze patronen maken op chips.

