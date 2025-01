Gemeente maakt weer fout met betaling: 'Typefout is zo gemaakt'

De gemeente Helmond heeft voor de tweede keer in korte tijd een fout gemaakt met een betaling. Dat heeft de gemeente zelf bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad. Dit keer gaat het om zestigduizend euro aan subsidie dat naar het verkeerde rekeningnummer is overgemaakt. Ook werd het bedrag niet één, maar twee keer overgemaakt, waarvan één keer naar de verkeerde rekening.

De gemeente heeft het geld inmiddels teruggekregen. Vorig jaar nog trapte de gemeente Helmond in een mail van oplichters en raakte ze bijna een ton kwijt. De gemeente maakte geld over naar een voor haar bekende leverancier, zo dacht ze. Maar Helmond kreeg een aanmaning van de leverancier en vervolgens kwam de oplichting aan het licht. De factuur was onvoldoende gecontroleerd, zo bleek na onderzoek. "De afgesproken werkwijze was niet gevolgd", legde de gemeente uit.

Nu is de gemeente opnieuw de fout in gegaan met een betaling. Volgens een brief aan de raad zijn er zelfs twee fouten gemaakt. Er is niet goed gecontroleerd of de subsidie al was verstrekt, waardoor het geld voor een tweede keer werd overgemaakt. En vervolgens werd het ook naar de verkeerde rekening overgemaakt, waardoor het geld bij een andere organisatie terechtkwam. Die organisatie heeft het geld inmiddels teruggestort. Iets dat volgens de wet ook moet.

De gemeente werd op de fout gewezen door een raadslid. Maar de fout was ook aan het licht gekomen bij de controle van de jaarrekening, stelt ze.

'Kwetsbaar proces'

Het uitbetalen van subsidies is volgens Helmond nog een 'te kwetsbaar proces'. Het gemeentebestuur wil daarom al langer de subsidieverstrekking verbeteren. “Het belang daarvan wordt met deze zaak nogmaals aangetoond”, zo schrijft de gemeente in de brief. “Daarbij is met name het verminderen van de hoeveelheid handmatig werk van groot belang. Een typefout is immers zo gemaakt.”