Vuurwerk ontploft: jonge slachtoffers al weken niet aanspreekbaar

De drie jongeren die oudjaarsavond zwaargewond raakten door de ontploffing van vuurwerk in Cuijk, kunnen hierover nog steeds niets vertellen. Dit is niet mogelijk door de gezondheidstoestand van de slachtoffers (14, 17 en 18). Twee van hen liggen nog in een ziekenhuis, zo meldt de politie woensdag desgevraagd. Het blijft voorlopig onduidelijk wat er die avond in Cuijk precies is gebeurd.

De explosie deed zich voor op de Vierlanderdreef, rond tien uur. Jongeren waren hier al langer die avond met vuurwerk in de weer. Hierbij zou ook vuurwerk naar elkaar zijn gegooid. Op een bepaald moment wilde een van hen een zogeheten shell, een mortierbom, afsteken. De knal bleef uit, waarna drie jongens terugliepen naar het stuk vuurwerk. Op dat moment ging de bom alsnog af en liepen de jongens onder meer brandwonden op aan delen van het gezicht, handen en armen. Toedracht en soort vuurwerk onduidelijk

De politie liet eerder weten dat alleen duidelijk is dat drie personen bij elkaar stonden op een basketbalpleintje en dat op een gegeven moment vuurwerk de lucht inging. Hoe dit kon gebeuren en wat er precies is ontploft, wordt nog steeds onderzocht.

Foto: Persbureau SK-Media/SQ Vision.

"Getuigen kunnen ook gegarandeerd anoniem hun verhaal doen."

Een woordvoerder: “We houden alle opties open. Helaas zijn er, ondanks dat er die avond heel veel mensen op dat pleintje waren, geen getuigen die ons hierover duidelijkheid hebben kunnen geven. We komen nog steeds heel graag met mensen in contact die wél weten wat er precies gebeurde. Getuigen kunnen ook gegarandeerd anoniem hun verhaal doen.” Het is dus te vroeg om te concluderen of er iemand iets kan worden verweten. Van een strafrechtelijk onderzoek is dan ook nog geen sprake. De woordvoerder: “We hebben geen aanwijzingen van strafrechtelijke feiten, maar helemaal uitsluiten kunnen we het ook niet. We zijn nog bezig met wat je een oriënterend onderzoek zou kunnen noemen. Of dit verhaal een strafrechtelijk staartje krijgt, zal er vanaf hangen of duidelijk wordt wat er precies is gebeurd en of hierbij eventueel anderen betrokken zijn geweest.”

"Het is ingrijpend als zo'n feestelijke avond zo eindigt."