Nel (79) zat ruim twee maanden in de kou: 'Sorry hebben ze niet gezegd'

Drie lagen kleding had ze aan en douchen moest met opgewarmd water uit de waterkoker. De 79-jarige Nel de Jong uit Raamsdonksveer zat bijna drie maanden zonder verwarming én warm water. Slechts één dag nadat Omroep Brabant haar verhaal bracht, zijn de problemen opgelost. "Sorry hebben ze niet gezegd."

"Lekker! Ik ben zo opgelucht", Nel kan weer lachen. Het is ruim 20 graden in haar woonkamer. De vorige keer was het slechts 15,5 graden, ondanks dat haar elektrische kachel overuren draaide. "Ik ben alle stress kwijt", zegt Nel, die woensdagmiddag een heel anders mens lijkt.

"Nooit zoveel mannen in huis gehad."

Nels cv-ketel ging begin november stuk. Woningcorporatie Thuisvester plaatste een nieuwe, maar ook dat bleek niet de oplossing. Zeker 12 keer kwam een monteur over de vloer. "Ik heb nog nooit zoveel mannen over de vloer gehad", lacht Nel, als een boer met kiespijn. De vrouw voelde zich niet serieus genomen door de woningcorporatie. Een kennis van haar schakelde uit wanhoop Omroep Brabant in. Een dag later is de oplossing gevonden.

Thuisvester gaf eerder aan het nodige te doen, maar benadrukte dat de problemen complex waren. “De gasdrukregelaar in de gasmeter van Enexis bleek kapot te zijn. Die is nu vervangen en daarmee lijkt het probleem opgelost", vertelt een woordvoerder van Thuisvester. Netbeheerder Enexis heeft vragen van Omroep Brabant nog niet kunnen beantwoorden. "Ik ben veel vrolijker. Ik heb een heel ander gevoel", lacht Nel, die nu geen dikke lagen kleren meer aan heeft. Zelfs Dorus de grijze roodstaartpapegaai maakt veel geluid. "Die is nu blij en fluit! Hij vindt het prachtig."

Nel en Dorus (foto: Raymond Merkx).