Prins Ronny hoopt na zwaar ongeluk weer op biljart te staan met carnaval

Kaarten, bloemen en cadeaus, zelfs van onbekenden. Prins Ronny van Teutengat (Bergeijk) is bedolven onder hartverwarmende reacties na zijn zware auto-ongeluk. Ronny Schijvens, zoals hij in het echte leven heet, botste vorige week dinsdag met hoge snelheid tegen een boom op de N397 tussen Eersel en Bergeijk. "Mijn carnavalsmotto is ‘drink, leef en geniet. De leste ronde kennen we niet.' Gelukkig was het niet mijn laatste ronde."

De prins carnaval van Bergeijk hield onder meer tien gebroken ribben, een gebroken pols en een gebroken wijsvinger over aan het ongeluk. Bijna een week moest hij in het ziekenhuis in Tilburg blijven. Sinds zondag is hij weer thuis. "Het gaat boven verwachting goed. Ik kan inmiddels weer een blokje om het huis lopen. Ik heb wel pijnstillers en die werken goed. Dus ik mag niet klagen. Ik heb veel geluk gehad.”

"Een carnavalsvereniging is meer dan een zuipvereniging."

De prins is de afgelopen dagen overladen met steunbetuigingen, zelfs van carnavalsverenigingen uit de omgeving waarmee normaal gesproken geen contact is. Vanuit zijn bed, dat vanwege zijn gebroken ribben in de huiskamer staat, heeft hij zicht op alle kaartjes, bloemen en cadeaus die hij heeft gekregen.

“Veel mensen denken dat een carnavalsvereniging een zuipvereniging is. Maar dat is niet. Het is veel meer een vriendenclub. Het is zo mooi om te zien dat mensen mij een hart onder de riem steken. Dat doet me echt wel iets.” Bekijk hier de beelden van het ongeval:

Nu wil hij ervoor zorgen dat hij snel genoeg herstelt. “We gaan er alles aan doen om carnaval te halen. Maar het is afwachten wat er kan." Bij de eerste zittingsavond, dit weekend, lukt het sowieso niet om aanwezig te zijn. De hoogheid wordt donderdag geopereerd aan zijn gebroken pols. Wel is hij er op afstand bij. “Er is een liveverbinding met thuis."

"Ik vind het heel belangrijk om mijn gezicht weer te laten zien.”

Volgende week hoopt hij wel weer van de partij te zijn als er nog twee zittingsavonden zijn. "Zittend, in een stevige stoel. Ik vind het heel belangrijk om mijn gezicht weer te laten zien.” Over vier weken is het feest van het jaar. En een carnaval zonder prins is geen carnaval. De prins is erg optimistisch over zijn herstel. “We gaan proberen om er iets van te maken. Het is toch ons prinsenjaar. We willen er alles uit halen wat erin zit.” Maar met tien gebroken ribben kun je toch niet springen op een biljart? “Ik hoop van wel,” zegt hij lachend, “dat zou toch mooi zijn.”

Prins Ronny d'n Urste en zijn Prinses Linda (foto: CV De Teuten)