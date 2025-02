Hierdoor krijg je schimmel in je huis en zo kom je er vanaf

Schimmels in huis zijn een groeiend probleem. Door de vele regenval van de afgelopen maanden, ons zuinige stookgedrag en door slechte ventilatie krijgen schimmels steeds vaker de kans om toe te slaan in huis. En dat is op zijn zachtst gezegd niet prettig. Omroep Brabant heeft deze week een meldpunt geopend voor schimmelhuizen. Schimmelexpert Jos Houbraken van het schimmelinstituut Westerdijk Fungal Biodiversity legt uit wat je wel en niet moet doen.

Toch is er maar een klein aantal soorten die je thuis tegen kunt komen. "Er is een setje van ongeveer dertig verschillende soorten die we meestal tegenkomen in huis", vertelt schimmelexpert Jos Houbraken uit Eindhoven.

In het laboratorium van het instituut doen experts onderzoek naar de verschillende soorten schimmels. Waar komen die schimmels vandaan? Het probleem begint altijd met vocht. "Zonder vocht, geen schimmels in huis", vertelt Houbraken. "Het kan zijn dat je een lekkage in je woning hebt, dat je huis niet voldoende is geïsoleerd, dat je niet goed ventileert of dat je niet voldoende stookt in huis."

"In vergelijking met warme lucht houdt koude lucht minder vocht vast, waardoor de relatieve luchtvochtigheid sneller te hoog is. Omdat koude lucht minder vocht opneemt, slaat het vocht eerder op je muren en ramen, waardoor je meer kans hebt op schimmelgroei in huis. Een verwarmd huis en een luchtvochtigheid van zestig procent of lager voorkomt schimmelgroei in huis."

Nu we weten waardoor schimmel kan ontstaan, is het natuurlijk de vraag hoe kom je er weer vanaf? Houbraken: "Het belangrijkste is eerst uit te zoeken waardoor de schimmelgroei in jouw huis is ontstaan. Dus het vochtprobleem achterhalen en het oplossen. Anders komen ze zo weer terug. Pas daarna is het zinvol om de schimmel te verwijderen."

Het opsporen van schimmels in huis is niet altijd even makkelijk, terwijl mensen soms wel klachten hebben die wijzen op schimmelgroei. Houbraken onderzoekt of het mogelijk is om sneller vast te kunnen stellen of er schimmels in huis zijn. “Niet elke schimmel is duidelijk zichtbaar. Soms zit de schimmel op een niet-zichtbare plek, soms zijn schimmelplekken nog microscopisch klein en soms worden plekken niet door de bewoner als schimmel herkend." Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer de schimmel de kleur heeft van het behang op de muur.

Houbraken en zijn collega's willen onderzoeken of ze met stof in huis kunnen meten of er schimmels in huis groeien. "Stof is namelijk een tijdcapsule", legt de expert uit. "Het dwarrelt dagen of weken rond. Door stofmonsters in huis te nemen en deze met behulp van DNA-technieken te onderzoeken, kunnen we kijken of er problemen in een woning zijn. Als de proef slaagt, zouden bijvoorbeeld woningbouwcorporaties sneller kunnen achterhalen of er een schimmelprobleem in de wijk is.”