Ewoud woont in een schimmelhuis: 'Mijn partner wordt er ziek van'

De vochtmeter van Ewoud Koremans uit Roosendaal gaat tekeer terwijl hij langs zijn muren gaat. Hij woont in een schimmelhuis. Al twee jaar lang heeft hij last van zwarte schimmel in zijn slaapkamer en kelder. De gevolgen daarvan zijn zo ernstig dat hij niet langer in zijn eigen huis slaapt. "De kinderen krijgen het benauwd en mijn partner ervaart er heel veel pijn door." Ewout is zeker niet de enige die met deze problemen kampt. Reden voor Omroep Brabant om hierover een meldpunt te starten.

Ewoud woont al een lange tijd in een beschimmeld huis. In eerste instantie dacht hij er niet zoveel van. "Toen ik de gordijnen op de slaapkamer opzij deed, zag ik ineens een zwarte vlek. Die heb ik toen netjes weggehaald, maar binnen de kortste keren kwam het weer terug." De huisbaas is toen ingelicht, maar heeft er toen niks aan gedaan. Twee jaar later is de situatie nog altijd niet veranderd. Ewoud en zijn partner hebben nu besloten om niet langer in het huis te blijven. "Mijn partner heeft fibromyalgie, oftewel reuma in de weke delen. Wanneer ze hier slaapt, staat ze met enorme pijn op. Slaapt ze in haar eigen appartement, dan knapt ze direct op." Ook slaat het volgens hem op de luchtwegen van de kinderen wanneer ze in het huis zijn. Wanneer je schimmel in je koopwoning hebt, is dat natuurlijk heel vervelend, maar wel je eigen verantwoordelijkheid. Ewoud huurt de woning en voelt zich na een eindeloze discussie met de huisbaas steeds machtelozer: "Het maakt me enorm boos, je kunt niks. Als het mijn eigen huis was, had ik het al lang aangepakt. Maar ik krijg maar geen toestemming om het op te lossen." We gingen langs bij het huis van Ewoud:

Ewoud gaat met een vochtmeter langs de muren van zijn kelder. Die begint direct te piepen. Het apparaatje meet een vochtigheidsgraad van 60 procent. "Tot 20 procent spreken we van een droge muur", vertelt Ewoud. "Vanaf een vochtigheidsgraad van 30 procent is het al een 'natte muur'. Oftewel, het is zeiknat hier." Eten bewaren in zijn kelder is geen optie: "Het trekt in de kartonnen verpakkingen. Alles dat in de kelder staat, kan ik na een week weer weggooien." "Er zijn twee manieren om een huis droog te maken: isoleren en ventileren", vertelt Ewoud. En juist dat is niet mogelijk in hun huis. Op de benedenverdieping kan geen enkel raam open. Een derde manier om een huis te drogen, is door het te verwarmen, maar er is onenigheid met de pandeigenaar over Ewoud's houtkachel. "Voor de huisbaas is het een belegging maar het lijkt wel alsof ze vergeten dat dit mijn thuis is", vertelt hij geëmotioneerd. Meldpunt Schimmelhuizen

Ewoud denkt dat hij niet de enige Brabander is die in een schimmelhuis woont: "Ik weet dat er heel veel van deze verhalen zijn. Maar een gezonde leefomgeving in je eigen huis zou toch de absolute minimumeis moeten zijn?" Net als Ewoud vermoeden wij bij Omroep Brabant dat er veel meer Brabanders zijn die zich even machteloos voelen. Daarom hebben wij een meldpunt geopend zodat je ons kunt tippen over de situatie bij jou thuis. Zo krijgen we een overzicht van alle schimmelhuizen in onze provincie. Klik hier om een melding van jouw schimmelhuis te maken.