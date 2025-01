Precies dertig jaar geleden stond de A2 onder water: 'Het was zo extreem'

Precies dertig jaar geleden ging het flink mis bij Den Bosch. Om half acht in de avond brak een dijk van de rivier de Dommel door en het water stroomde met hoge snelheid door het gat. De kades langs de A2 van bijna vijf meter hoog bezweken ook en de snelweg kwam onder water te staan. Het hoge waterpeil van 1995 schudde Nederland wakker. Waterschappen doen er sindsdien alles aan om overstromingen te voorkomen.

De dagen voor maandag 30 januari 1995 kwam het met bakken uit de hemel. De dijken in het Land van Maas en Waal werden gesloten voor het verkeer. De Rijn overstroomde in Keulen en in Limburg was er wateroverlast. Er werden op verschillende plekken duizenden mensen geëvacueerd en die maandagavond brak de dijk van de Dommel door.

De enorme regenval ontstond doordat het in de Ardennen en Noord-Frankrijk veel had gesneeuwd. "Toen het ging dooien, liep het water heel snel naar de Maas en het Rijngebied. Ook in het gebied van de Dommel en de Aa in Brabant regende het veel. Dat gaf wateroverlast. Het was zo extreem dat niemand zich daar in die zin op had voorbereid", vertelde voormalig dijkgraaf Ad Segers in 2015 tegenover Omroep Brabant.