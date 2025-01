112 is onbereikbaar in dit buitengebied en dat had ernstige gevolgen

Je woont in een van de slimste regio's van de wereld. Je buren zijn chipmachinemaker ASML, een Technische Universiteit, een legerbasis en een vliegveld. Maar toch heeft je mobieltje met regelmaat geen bereik, want je woont in het buitengebied van Wintelre. Dat slechte dekking ernstige gevolgen kan hebben, is gebleken. In het buitengebied van Wintelre kon in 2023 niet gebeld worden met 112 vanwege een slechte verbinding.

Dat blijkt uit navraag van Omroep Brabant en Omroep Gelderland bij het Centraal Meldpunt Bereikbaarheid 112. Vanwege de privacy wordt niet bekendgemaakt wat precies de gevolgen waren van de slechte bereikbaarheid in Wintelre. Een woordvoerder van de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) spreekt van 'zeer ernstige gevolgen'. Blinde vlekken

Ruim een jaar geleden heeft de RDI een meldpunt opgezet voor slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Daar zijn afgelopen jaar landelijk 37 meldingen gedaan, waaronder drie meldingen uit Brabant. Een melding kwam uit Wintelre. De andere twee meldingen kwamen uit Oss en Casteren, daar bleken de problemen achteraf aan het toestel te liggen en niet aan het netwerk.

Heb jij ervaring met slecht bereik in Brabant? We horen graag jouw verhaal. Laat het ons weten op [email protected]

Het Helmondse CDA-kamerlid Inge van Dijk maakt zich al jaren zorgen over de blinde vlekken in Nederland waar je slecht of geen mobiel bereik hebt. Vaak speelt het in het buitengebied en dicht bij de grens. Donderdag is er in de Tweede Kamer een debat over blinde vlekken in het mobiele netwerk. Van Dijk gelooft niet dat de bereikbaarheid van 112 ineens veel beter is geworden, ook al is het aantal van 37 meldingen vrij laag. Zij denkt dat veel mensen niet weten dat het meldpunt bestaat.

"Zolang er plekken zijn waar 112 structureel slecht te bereiken is, moet er meer worden gedaan."