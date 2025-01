Kind (2) zwaar mishandeld: vriend van moeder krijgt 7 jaar cel en tbs

Weerzinwekkend en stuitend. Een advocaat gebruikte twee weken geleden tijdens een rechtszaak deze woorden om het gedrag van zijn cliënt, Jeffrey van der D., te beschrijven. Van der D. werd ervan beschuldigd dat hij Inaya, de dochter (2) van zijn toenmalige vriendin, gedurende enkele maanden zwaar had mishandeld. De rechtbank in Den Bosch vindt dat dit overduidelijk is bewezen: de 28-jarige Bosschenaar krijgt zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Er was door het Openbaar Ministerie vier jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Van der D. had zichzelf in de vingers gesneden. Zijn gewelddadig gedrag werd in 2023 vastgelegd op camera's. Die had hij zelf laten bevestigen in het huis van de moeder van het kind in Den Bosch. Ze werden als babyfoon gebruikt maar ze hingen er vooral om te voorkomen dat ex-partners van de vrouw op bezoek zouden komen, onder wie de vader van het meisje.

Veelvuldig appverkeer tussen Jeffrey en de moeder werd ook als bewijsmateriaal gebruikt. Tijdens het onderzoek zijn verder verklaringen van de vrouw vastgelegd.

Afschrikwekkende geluiden

Mochten er twijfels zijn gerezen over het gebruikte geweld en door wie dat was toegepast: tijdens de rechtszaak werden bijna een half uur lang beelden afgespeeld die waren opgenomen in de kamer van het meisje. Enkele fragmenten werden vergroot dan wel vertraagd afgespeeld. Er klonken afschrikwekkende geluiden. De confrontatie was voor sommige aanwezigen in de rechtszaal zo heftig, dat ze de zaal verlieten.