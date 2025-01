Loverboy (24) dwingt vrouw tot prostitutie: twee jaar cel

Een 24-jarige loverboy uit Veldhoven is veroordeeld tot twee jaar celstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij dwong een jonge en kwetsbare vrouw om tussen augustus en december 2023 in de prostitutie te werken. De man maakte zich ook schuldig aan mishandeling en oplichting.

De loverboy bepaalde welke seksuele handelingen de vrouw moest verrichten, tegen welke bedragen en of dit met of zonder condoom gebeurde. Hij bracht de vrouw vervolgens naar de klant. Ze mocht geen klanten weigeren of zelf besluiten welke handelingen bij de klanten werden verricht.

Boetesysteem

De vrouw moest twee derde van haar verdiensten afstaan. Ook hanteerde de loverboy een boetesysteem: als ze niet op tijd een bericht stuurde dat alles goed ging of wanneer zij niet met het afgesproken bedrag terugkwam, moest ze betalen. Om haar onder de duim te houden gebruikte de verdachte ook soms licht geweld: hij gaf haar eenmaal een tik en pakte haar een keer bij de keel. Dit alles opgeteld maakt volgens de rechtbank Oost-Brabant dat er sprake is van uitbuiting.

Los van het misbruik van de vrouw, is hij ook schuldig aan mishandeling en oplichting. In oktober 2023 sloeg hij een man die een seksafspraak had gemaakt in het gezicht. Enkele maanden eerder, in juni, lichtte hij twee slachtoffers op door zich via WhatsApp voor te doen als hun dochter. De man liet op die manier ongeveer 5.000 euro naar zijn rekening overmaken.

De man krijgt dus een celstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook heeft hij een contactverbod met het slachtoffer opgelegd gekregen voor de duur van vijf jaar.

