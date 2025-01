Woning gesloten na twee explosies: 'Mogelijk risico op herhaling'

Een woning In Roosendaal waar woensdag twee explosies waren gaat op slot. De woning aan de Jan Vermeerlaan gaat voor vier weken dicht vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, laat de gemeente weten.

Woensdagavond waren er twee explosies in korte tijd aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal. Daarbij viel een balkon gedeeltelijk uit elkaar en is de toegangsdeur van het complex ook beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Een dag later heeft locoburgemeester Evelien van der Star besloten de huurwoning voor vier weken te sluiten. "Het veiligheidsgevoel in de omgeving van de woning is ernstig aangetast", staat in een bericht van de gemeente. "Het mogelijke risico op herhaling en het ernstige gevaar dat daarmee gemoeid is, leidde tot deze bestuurlijke maatregel."

'Politie wilde niet komen'

De politie heeft in ieder geval sterke aanwijzingen dat er gebruik is gemaakt van zeer zwaar vuurwerk. Volgens buurtbewoners klopt dat ook. Zij gaven donderdagochtend aan dat er twee Cobra's gegooid zijn.

Een buurtbewoonster vertelde verder dat de man die in de huurwoning woonde een half uur voor de explosies nog de politie had gebeld. "Maar die wilde niet komen."