José Hoebee trots op al die jaren met Luv': 'Ik was de enige zangeres'

Haar vader had het al vroeg in de gaten. Dochterlief José moet maar artiest worden, ze deugt nergens anders voor, zei hij wel eens. Zestig jaren later kan die dochter en voormalig lid van meidengroep Luv’, José Hoebee (70), er nog hartelijk om lachen. “Hij had helemaal gelijk en ik heb het nooit willen missen.”

Omroep Brabant radio staat dit weekend in het teken van de jaren zeventig. Het was in die tijd dat Luv’ ontstond en binnen de kortste keren tal van podia en hitlijsten in Nederland en ver over de grenzen bestormde. Een van de drie vrouwen die deel uit maakten van de originele (en meest succesvolle) samenstelling was José Hoebee, die toen nog haar meisjesnaam Van de Wijdeven droeg. Als jong grietje stond ze op het balkon van de ouderlijke woning in Best muziek van Aretha Franklin te zingen in de hoop ontdekt te worden. In 1976 spotte de geboren en getogen Eindhovenaar Piet Souer haar tijdens een talentenjacht met haar zussen Yvonne en Marijke en hun beste vriend, Ad van Genechten.

Juist in die periode was Hans van Hemert, Souers compagnon en een zeer gewaardeerd componist, op zoek naar een meidengroep. Hij had al een donkere vrouw (Patty Brard) en was nog op zoek naar aanvullingen. Souer, die later ook onmisbaar werd voor Luv', wees Van Hemert op José. De Bestse weigerde echter afstand te doen van haar donkere lokken. Tot twee keer durfde ze nee te zeggen tegen de metamorfose, waarna Van Hemert alsnog overstag ging. Daarna werd ook blondine (Marga Scheide) gestrikt.

"Ik wil niet arrogant zijn, maar ik was de enige zangeres."

Van Hemert, de dirigent en arrangeur die vorig jaar overleed, moest ook op een ander gebied water bij de wijn doen. “Bij het inzingen van de liedjes werd ik aanvankelijk steeds overgeslagen. Ik moest steeds merken dat ik blijkbaar voor het grote publiek niet de meest aantrekkelijke was, terwijl ik juist het dichtste bij onze fans stond”, zo vertelt José in een exclusief radio-interview met Omroep Brabant. “Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik was wel de enige zangeres van de drie.” LEES OOK: Componist, dirigent en arrangeur Harry van Hoof (81) overleden

JAREN ZEVENTIG BIJ OMROEP BRABANT RADIO Omroep Brabant Radio gaat zaterdag en zondag terug in de tijd. In het ‘70’s Weekend’ wordt alleen muziek gedraaid uit de jaren zeventig. Verder worden met spelletjes en fragmenten herinneringen opgehaald. En uiteraard mogen ook de luisteraars hun zegje doen. Op zaterdagavond kunnen de voetjes van de vloer, met een speciaal programma, van 18.00 tot 22.00 uur: ‘Daaaanse&Sjaaaanse.’ Voor degenen die dan nog geen genoeg van hebben van deze periode, wacht zondagmiddag een geweldige uitsmijter. Tussen 12.00 en 18.00 uur zijn de zeventig meest iconische platen van de jaren zeventig te beluisteren.

Natuurlijk moest Luv’ het van de muziek hebben, maar het oog wil ook wat, beaamt José. “Toch waren wij redelijk preuts in die tijd. De knoopjes bleven dicht. We waren dan ook meer benen- dan borstenmeiden. Dat was wel lastig toen we gevraagd werden om te verschijnen in Waldolala.”

Waldolala was de naam van een nachtclub in een spraakmakende serie op tv, van de VPRO, en dan wist de kijker toentertijd wel hoe laat het was. José: “We hebben afspraken gemaakt over ons optreden en het heeft ons goed geholpen.” Het liedje waarin de nachtclub werd genoemd, U.O.Me, werd een gigantische hit. En José’s persoonlijke favoriet, naast singles als The Greatest Lover en The Trojan Horse. Na vijf jaar vond Patty het welletjes. Bij haar vertrek wil José niet te lang stilstaan. Te meer, omdat ze zich daarna onder meer als soliste (I Will Follow Him) en met Ron Brandsteder en Bonny St. Claire ook wist te manifesteren. En er waren ook nog wat comebacks met onder anderen Marga Scheide, haar vriendin voor het leven.

"Het is toch enig dat je na al die jaren nog wordt herkend?"