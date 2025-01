Weer chalet uitgebrand op camping: 'Wie steekt ze in de fik?'

Op camping De Brug aan de Sint Sebastianusstraat in Herpen heeft donderdagavond en -nacht voor de tweede keer deze maand een felle brand gewoed. De brand verwoestte een chalet dat fungeerde als 'mancave'. De eigenaar van dit chalet zit na de brand met vragen. "Wie doet dit? Wie steeks ze in de fik? Is het een pyromaan of de eigenaar van de camping die ons weg wil hebben? Ik zou het niet weten."

"Het was mijn mancave", zegt chaleteigenaar Richard Maassen. "Om halfeen stond de politie voor de deur. Ik dacht dat er iets met kinderen was."

De ochtend na de brand komt het besef dat zijn vakantiewoning helemaal weg is. "Voor ons is dit het einde. Ik ga niks meer opbouwen daar. Ik had net tweeduizend euro geïnvesteerd voor een nieuw dak."

Het is vooral het einde voor Richard omdat na dit seizoen het park leeg moet zijn. "We hebben van de week een vergadering gehad met dertig bewoners die dit seizoen nog blijven." Zelf verblijft Richard zeven maanden per jaar in Herpen. "Tijdens de vergadering hadden we een pot geld gemaakt zodat we nog wat feestjes kunnen geven deze zomer op de camping."

Kijkers

Een aantal inwoners van Herpen komt vrijdagochtend kijken. "Dit zal niet de laatste zijn die uitbrandt", zegt een man. "Ze moeten hier allemaal weg zijn op 1 januari volgend jaar. Dus er zullen meer mensen kiezen om het te laten branden in plaats van afbreken."

Op het vakantiepark woont één man permanent. De rest zijn vakantiewoningen die op dit moment voornamelijk leeg staan. Het oogt verlaten, een beetje spookachtig. Bij de net uitgebrande chalet komen nog rookpluimen omhoog. Twee chalets verderop staat een eerder uitgebrande chalet. Het voel niet aan als vakantiepark, chalets zijn verlaten, verwaarloosd of al half afgebroken.

Een stel uit Herpen blijkt geïnteresseerd om een chalet te kopen. "Nu ze toch wegmoeten, komen we kijken of een chalet, die wij mooi vinden, te koop is." Ze willen het ding dan verplaatsen naar een ander vakantiepark. "Nu kan het nog, straks is alles afgebrand hier."

De eigenaar van het park was vrijdag onbereikbaar voor commentaar.

Ternauwernood

De vlammen grepen in de nacht razendsnel om zich heen. In korte tijd stond het hele chalet in lichterlaaie.

De brandweer kon ternauwernood voorkomen dat het vuur oversloeg naar een chalet in de buurt. Verder lukte het de brandweer enkele gasflessen snel veilig te stellen.