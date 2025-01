Provinciale Staten openen deur naar wegdoen dieren als stikstofmaatregel

Een krimp van de veestapel moet een serieuze optie worden voor boeren die hun stikstofuitstoot moeten verminderen. Een meerderheid van Provinciale Staten roept het college vrijdag op om te onderzoeken op welke manier het voor boeren financieel aantrekkelijk kan worden gemaakt om minder dieren te gaan houden.

Taboe Het is opvallend dat een meerderheid van Provinciale Staten daar nu verandering in wil brengen. Het houden van minder dieren werd wel als optie genoemd, maar jarenlang werd de nadruk vooral gelegd op innovaties. Luchtwassers en stalvloeren zouden de oplossing voor de stikstofcrisis zijn. Keer op keer bleek dat niet te kloppen.

Door het uitstel ontstaat er wel een gat in de afname van stikstof. Om dat gat te dichten, willen de partijen dat boeren op andere manieren iets aan hun stikstofuitstoot doen. Dat kunnen ze doen door te extensiveren, biologisch of natuurinclusief te worden of door minder dieren te houden. De provincie moet hen daarbij gaan helpen, want zeker het wegdoen van dieren is nu voor veel boeren financieel niet te doen.

Tijdens het debat over de Brabantse stikstofaanpak doet een meerderheid van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, Lokaal Brabant, Volt en ChristenUnie-SGP het voorstel om melkvee- en kalverhouders een halfjaar extra de tijd te geven om hun stikstofuitstoot terug te dringen. Meestal kiezen boeren ervoor om dat te doen met een stalsysteem dat voor minder stikstof zorgt, maar momenteel is dat door uitspraken van de rechter vrijwel onmogelijk.

Ook rust er buiten links-progressieve kringen een taboe op het doen slinken van de veestapel. De rechterflank van de Staten is er fel op tegen. Tijdens het debat was er dan ook wat ongemak te bespeuren bij een deel van de partijen die het voorstel doen: "Een krimp van de veestapel is voor mijn partij geen doel op zich", zei VVD-fractievoorzitter Roel Gremmen tijdens het debat. "Maar we hebben niet de luxe om stil te zitten." Hij hoopt dan ook dat het kabinet snel nieuwe systemen goedkeurt. Daarnaast heeft hij hoge verwachtingen van de stikstof-commissie van het kabinet.

Ook Lokaal Brabant staat niet te springen, maar ziet wel dat er iets moet gebeuren. "Uitstel van de deadline betekent dat we stikstofreductie op een andere manier moeten waarborgen", was de uitleg van fractievoorzitter Hubert Koevoets. "Als boeren op eigen initiatief minder dieren willen houden, zullen wij niet in de weg staan."

'Krimp is cruciaal'

Andere partijen hebben er minder moeite mee. "Het houden van minder dieren mag meer aangespoord worden", zei GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden. "Maar het is financieel nu geen goede optie. We moeten daarom kijken wat we kunnen doen om het dat wel te maken. Alleen met ingrijpen lossen we de problemen op."

"Je kunt niet alleen naar innovatie kijken", ziet ook Ward Deckers van de PvdA. "Een krimp van de veestapel is cruciaal. Maar wij zien ook dat het niet makkelijk is, dus moet de overheid ondersteuning bieden."

Voor de Partij voor de Dieren was dat allemaal al lang duidelijk. Hun reactie was fel. "Het is de hoogste tijd om te erkennen dat we met de huidige grootte van de veestapel de stikstofcrisis nooit opgelost zullen krijgen", zei Nikky Hamerslag. "We zijn jarenlang niet eerlijk geweest. Niet tegen boeren die dure innovaties kochten. Niet tegen de burgers die we zouden beschermen en niet tegen de natuurorganisaties waar we naar zeiden te luisteren."

De partij wil dat Provinciale Staten uitspreken dat het noodzakelijk is dat het aantal dieren afneemt. Maar de kans dat dit voorstel een meerderheid haalt, is nihil. Want vrijwillige krimp faciliteren is één ding, maar een harde uitspraak als deze gaat de meerderheid van de Brabantse Staten nog te ver.

