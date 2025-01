Coalitiepartijen willen halfjaar uitstel van stallendeadline voor boeren

Op initiatief van Lokaal Brabant en de VVD dienen de coalitiepartijen vrijdag een voorstel in om de stallendeadline voor boeren met een halfjaar op te schuiven. Voor die deadline moeten melkvee- en kalverhouders de uitstoot van stikstof op hun bedrijven verminderen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen met een stalsysteem dat voor een lagere stikstofuitstoot zorgt.

Nu nog staat de deadline op 1 januari 2026. In het coalitieakkoord is afgesproken dat die datum alleen kan blijven staan als negen maanden van te voren zeker is dat er vergunningen kunnen worden verleend voor maatregelen die voor minder stikstof zorgen. Die zekerheid is er nu niet, vindt de coalitie.

De stallendeadline is een belangrijk onderdeel van de Brabantse stikstofaanpak. Door boeren aan deze eisen te laten voldoen, hoopt de provincie op een flinke afname van de stikstofuitstoot.

Onzekerheid

Al lange tijd is er veel onzekerheid over de werking van stalsystemen. Zeker de innovatieve stalvloeren voor rundveehouders doen vaak bij lange na niet wat op papier wordt beloofd.

Ook is het voor veel boeren financieel niet aantrekkelijk om in een duur stalsysteem te investeren. Vaak namen ze meer dieren om het systeem te bekostigen. De extra stikstofuitstoot konden ze wegstrepen, want de stalvloer zou immers voor minder stikstof zorgen. Dat heet intern salderen. Maar in december vorig jaar besloot de Raad van State dat dat niet meer mag.

