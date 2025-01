Carnavalswagen volledig verwoest door brand: 'Groot drama'

Een grote carnavalswagen in Etten-Leur is volledig verwoest door brand. Tijdens het bouwen ontstond donderdagavond brand in de top van de wagen. Ook de loods waarin hij stond, ging in vlammen op. "De ergste nachtmerrie van elke bouwclub", beschrijft Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur. De carnavalsvereniging wilde volgend weekend nog meedoen aan een open dag.

"Een groot drama", noemt de optochtorganisatie het. Een groot deel van CV te Gek was fanatiek aan het bouwen op het moment dat de brand uitbrak. "Gelukkig kon iedereen het pand veilig verlaten", schrijft de organisatie van de optocht. "Ondanks verwoede bluspogingen met de aanwezige brandblussers en blusmiddelen bleek er geen redden meer aan." Het ging om 'een fraaie wagen met veel techniek'. Volgens een sponsor was de club al ver met bouwen.

De brand heeft voor grote verwoesting gezorgd (foto: Raymond Merkx)

De materiele schade is enorm. "Alle materialen, gereedschappen, constructies, besturing en technieken zijn weg." Dit alles had de carnavalsclub in jaren opgebouwd.



Winnaars

CV te Gek bouwt al meer dan twintig jaar carnavalswagens. De club is vaker winnaar van de optocht in Etten-Leur en in Breda geworden, volgens de optochtorganisatie. "We hopen dat ze met z'n allen de schouders er onder gaan zetten en we ze in de toekomst weer in de optochten kunnen zien."

De loods aan de Hoge Bremberg in Etten-Leur is donderdagavond volledig afgebrand. De brand ontstond rond negen uur. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar naastliggende panden. Steun

De club wordt op sociale media overladen berichten. "Bedankt voor alle steun", schrijft de carnavalsvereniging. De carnavalsvereniging is vrijdagmiddag druk bezig met het opnemen van de schade bij de loods. De club heeft 'geen behoefte om te reageren'. "Het is kut. We moeten nu gewoon kijken hoe verder en of er animo is."

De wagen twee weken terug (foto: Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur).

Deze foto deelde CV Te Gek enkele weken geleden (foto: CV te Gek)