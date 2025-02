Van der Poel jaagt als topfavoriet op zevende wereldtitel in het veld

Mathieu van der Poel kan zondag het Brabantse feestje op het WK veldrijden in het Franse Liévin compleet maken. De topfavoriet gaat vanmiddag op jacht naar zijn zevende wereldtitel. Dit nadat Fem van Empel uit Den Dungen zaterdag bij de vrouwen al de wereldtitel pakte.

De regerend wereldkampioen is veruit de favoriet op het gevarieerde parcours in Noord-Frankrijk. Van der Poel won dit jaar alle zeven crossen waar hij aan de start stond. Zelf een gebroken rib kon hem in de afgelopen crossen niet van de winst afhouden.

Wout van Aert is in principe de enige renner die aan Van der Poel kan tippen. Maar de Belg, met drie wereldtitels op zak, reed dit seizoen slechts een zeer beperkt programma in het veld en besloot pas een week geleden mee te doen aan het WK.

De dertigjarige Van der Poel gaf zondag na afloop van zijn 'thuiscross' in Hoogerheide aan vertrouwen te hebben in het pakken van zijn zevende regenboogtrui. Toch bleef hij nog wat voorzichtig: "Ik heb hele goede papieren, maar de wedstrijd moet nog gereden worden. Ik reken me zeker nog niet rijk."

De cross van de mannen begint zondag om 15.05 uur. Naast Van der Poel houden ook Mees Hendrikx uit Valkenswaard, Ryan Kamp uit Roosendaal en Corné van Kessel uit Veldhoven de Brabantse eer hoog in Noord-Frankrijk.

