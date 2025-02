Ontvoerde man (24) terecht, onderzoek naar verdachten gaat door

De 24-jarige man die vrijdag werd ontvoerd aan een parkeerplaats aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda heeft zichzelf in goede gezondheid gemeld, maar de politie wil nog altijd weinig kwijt over de ontvoering. Naar de ontvoerders wordt met man en macht gezocht. En dat is de reden dat de politie de lippen stijf op elkaar houdt. "We willen de verdachten niet wijzer maken dan ze al zijn."

Wat er precies met de man is gebeurd, wil de politie niet zeggen. Naar de ontvoerders wordt nog altijd gezocht. "Het hele onderzoek is nu gericht op het vinden van de verdachten", vertelt een woordvoerder van de politie. Volgens de woordvoerder is dat de reden dat de politie weinig kwijt wil over de ontvoering. "Ik kan me voorstellen dat het onderzoeksteam de verdachten niet wijzer wil maken dan ze al zijn." Criminoloog Jasper van der Kemp vertelde zaterdag tegenover Omroep Brabant dat de politie over het algemeen voorzichtig is met het verstrekken van informatie over een ontvoering. Onder andere voor de privacy van het slachtoffer, maar ook om het onderzoek zo min mogelijk te belemmeren.

"Wil niet suggereren dat je iets weet."

"Je wil als politie niet suggereren dat je iets al wel of niet weet. Je geeft informatie vrij waarvan je denkt dat het handig kan zijn om daar tips over binnen te krijgen, zoals de locatie en het voertuig", vertelde Van der Kemp. LEES OOK: Zo gaat de politie te werk bij een ontvoering: 'De tips zijn een uitdaging' Wat we tot nu toe wél weten, is dat de 24-jarige man vrijdag rond middernacht in een busje werd meegenomen door zwartgeklede verdachten met bivakmutsen. De politie en familieleden maakten zich grote zorgen om de gezondheid van de man, omdat hij afhankelijk is van medicatie. Om wat voor soort medicatie het gaat, wilde de politie niet zeggen. "Maar het niet innemen van medicijnen kan de dood tot gevolg hebben", benadrukte de politie eerder.

"Niet innemen medicatie kan dodelijk zijn."