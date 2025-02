112-nieuws: 45 minuten vertraging op A58 • hertjes op de weg

9.10

Het verkeer op de snelwegen A50 en A67 heeft vanmorgen te maken gehad met forse vertragingen: ongeveer een uur. Dit was op de A50 het geval tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef in noordelijke richting. Op de A67 was het aanschuiven tussen Asten en Geldrop in de richting van Eindhoven. Eerder vanmorgen stond er een lange file op de A58 tussen Tilburg-Centrum Oost en Bavel in de richting van Breda. Rond tien over negen had Rijkswaterstaat alleen nog de handen vol aan een calamiteit op de A27 bij Oosterhout. Hier was toen nog de linkerrijstrook afgesloten na een ongeval. In de richting van Breda is er sprake van een half uur vertraging.

Lees hier meer.