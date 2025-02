112-nieuws: wateroverlast na brandalarm • noodlanding op vliegbasis

12.17

De snelweg vanuit het Belgische Meer in de richting van Hazeldonk is vanaf kwart voor twaalf dicht. Oorzaak was een ernstig ongeluk, waarbij een auto achterop een vrachtwagen was gereden. Hierbij zijn een vrouw en twee kinderen gewond geraakt. Volgens de Gazet van Antwerpen verkeert een van de inzitenden in levensgevaar. Er werden vier ambulances en een traumahelikopter ingeschakeld. Verkeer werd geadviseerd om vanuit Antwerpen om te rijden via Bergen op Zoom (A12 (in België), A4 en A58).

Tegen kwart over twaalf werd de weg vrijgegeven, al was de rechterrijstrook nog wel afgesloten. Bij Brecht staat een file van 10 kilometer en is de vertraging nog een uur.