Nog meer mensen wachten op geld van Robèrt van Beckhoven

Er blijken nóg meer mensen te zijn die geld krijgen van meesterbakker Robèrt van Beckhoven. Omroep Brabant schreef donderdag over een groep investeerders die hun inleg voor een crowdfundactie van de meesterbakker terugeisen. Nu blijkt ook de groep die eerder akkoord is gegaan met een tussentijds voorstel nog op hun geld te wachten. Van Beckhoven spreekt van een vergissing.

De zaak draait om een nieuw horecabedrijf van Van Beckhoven in Oisterwijk. Daarvoor haalden hij en zijn (zaken)partner Pirjo de Winkel in 2019 meer dan 250.000 euro op bij 129 investeerders, dit via crowdfunding.

Communicatie

Het project liep echter niet goed af. In 2021 kregen investeerders daarom een voorstel: omdat de zaken niet goed gingen, zouden ze nog maar de helft van het door hen geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Dat zou in oktober 2024 gebeuren.

Mensen die niet akkoord gingen met deze deal konden vervolgens moeilijk contact krijgen met de ondernemers: sommigen wachtten weken of maanden op een reactie op hun berichten. Zo bleef de vraag wat er zou gebeuren als ze niet akkoord gingen met het voorstel, onbeantwoord. Een advocaat zette eerder vraagtekens bij de gang van zaken, hij sluit niet uit dat er geld weggesluisd is naar een ander bedrijf van Van Beckhoven en De Winkel.

Nog meer schuldeisers

Inmiddels is één ding is wél duidelijk: de mensen die niet akkoord zijn gegaan met de tussentijdse deal zijn hun geld kwijt. Maar nu blijkt dat ook een andere groep nog op geld zit te wachten.

Het gaat om de investeerders die in 2021 wél akkoord zijn gegaan met het voorstel. Ze zouden vijftig procent van hun investering in oktober 2024 teruggestort krijgen, maar na de publicatie van Omroep Brabant bleek dat dit, drie maanden later, nog niet is gebeurd.

Gedupeerden verenigd

Van Beckhoven erkent in een reactie dat er iets is misgegaan met het terugbetalen van de investeerders. “Gebleken is dat sommigen van hen abusievelijk nog geen betaling hebben ontvangen”, zo laat hij aan Omroep Brabant weten. De geldschieters hebben inmiddels een mail gehad waarin gevraagd wordt om hun rekeningnummer.

Volgens een investeerder die Omroep Brabant sprak, is dit het eerste bericht dat hij sinds lange tijd heeft ontvangen van Van Beckhoven en De Winkel.

De geldschieters die niet akkoord zijn gegaan met de tussentijdse deal en nu naar hun geld kunnen fluiten, hebben zich inmiddels verenigd. En het crowdfundingsplarform dat de actie in 2019 mogelijk maakte, doet nog steeds onderzoek naar de zaak. Wanneer dit is afgerond, is niet bekend.