Bovenbuurvrouw beduusd na felle brand: 'Er moet iets zijn ontploft'

Erna de Jong uit Best is nog beduusd van wat er deze maandagochtend is gebeurd. Rond tien voor negen werden zij en haar vriend opgeschrikt door een felle brand in de woning onder hun appartement aan het Draadeind: “Wij hoorden een enorme knal en meteen sloegen de vlammen uit de ramen.” Ze denkt dat er iets ontploft is.

Hans Janssen & René van Hoof Geschreven door

Haar huis liep amper schade op. Maar voor de zekerheid nam Erna wel de foto's van haar kleinkinderen mee naar buiten toen zij en haar vriend het huis uit moesten. Het appartement onder dat van haar brandde helemaal uit en de benedenbuurman moest door de brandweer uit zijn huis worden gered. Ambulancemedewerkers ontfermden zich vervolgens over hem, maar hoe het met hem is, is niet duidelijk.

Ambulancemedewerkers ontfermden zich over het slachtoffer (foto: SQ Vision).

Erna dacht dat haar buurman al naar zijn werk was. Het verbaast haar dat hij nog thuis was, vertelt ze. "Zijn woning is echt helemaal weg”, zegt ze.

De brandweer stond machteloos tegen de felle brand (foto: SQ Vision).

“Er moet iets ontploft zijn”, denkt ze. “Ik denk vlak bij het raam van de woonkamer. Daar is volgens mij iets geëxplodeerd, waarna er meteen een soort van vuurbol naar buiten kwam. De vlammen sloegen uit het pand en de rook ging snel omhoog, zo langs onze ramen. Wij zijn meteen na die knal naar buiten gelopen en hebben de brandweer gebeld.” De politie laat weten dat de toedracht van de brand nog wordt onderzocht. Volgens de brandweer was er na aankomst geen redden meer aan.

Het appartement van de bovenbuurvrouw liep amper schade op (foto: SQ Vision).

Zwartgeblakerde plekken getuigen van de brand (foto: SQ Vision).