Vrouw (81) verkracht door verpleger: negen maanden celstraf

Een 32-jarige verpleger moet negen maanden de cel in voor de verkrachting van een 81-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank in Breda onlangs geoordeeld. De hoogbejaarde vrouw werd ruim twee jaar geleden in een verpleeghuis in Breda betast door de zorgverlener. “Het is ontzettend triest dat de vrouw dit in de laatste fase van haar leven nog heeft moeten meemaken”, schrijft de rechtbank in het vonnis.

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij zijn overwicht als verpleger heeft misbruikt om de vrouw zo aan te raken. Zij was helemaal afhankelijk van hem en erg kwetsbaar. De man heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij als bejaarde dame in hem stelde. Dit door haar die ochtend niet te wassen, zoals zij aanvankelijk dacht, maar door haar te betasten en door zijn vingers in haar vagina te brengen, zo oordeelt de rechtbank.

Het gebeurde allemaal op 12 september 2022 in een verpleeghuis in Breda. De nu 32-jarige verpleger R.S. uit Dordrecht die daar als zzp’er werkte raakte plotseling het geslachtsdeel van de vrouw aan en drong ook naar binnen. Daarnaast heeft hij haar billen, borsten en tepels betast.

Angstig en verdrietig

Uit de verklaringen in het dossier blijkt dat het slachtoffer na 12 september 2022 van een vrolijke vrouw veranderde in een angstig en verdrietig persoon. Korte tijd later is zij overleden. “De man heeft met zijn ontuchtige handelen zijn eigen behoeftes vooropgesteld en is daarmee geheel voorbijgegaan aan de schade die hij de vrouw heeft toegebracht”, schrijft de rechtbank. “Zij gaf daarover zelf aan dat dit te veel voor haar was en dat ze dit niet kon verwerken. Het is ontzettend triest dat zij dit in de laatste fase van haar leven nog heeft moeten meemaken.”

De dochter van de hoogbejaarde vrouw vertelde tijdens de zitting dat haar moeder wel oud en licht dementerend was, maar dat ze toch aan vier mensen het verhaal gedetailleerd heeft kunnen vertellen. En ze was angstig, maar wilde ook niet dat die verpleger ‘de gevangenis in zou gaan’. “Toen ik zei dat hij dat dan niet meer bij andere vrouwen kon doen, was ze overtuigd om de man aan te geven”, zo vertelde de dochter aan de rechters.

Volgens de vrouw zei S. dat ze mooie, zachte billen had en wreef hij erover. Hetzelfde deed hij bij haar borsten. Mijn lichaam is van mij en van mijn man, maar die is overleden, zou de vrouw hebben gezegd. Maar, de man ging door. De vrouw moest gaan staan en toen betastte S. haar onderkant en ging hij met zijn vingers naar binnen, zo vertelde ze de vier mensen.

Ook beroepsverbod

De 32-jarige R.S. ontkende dat hij de vrouw had betast en zei dat hij altijd juist zeer professioneel werkte. Hij is sinds 12 september 2022 alles kwijt, zo vertelde hij. Hij werkte jarenlang als zzp’er in de zorg, maar nu heeft hij door de beschuldiging geen werk meer. En ook zakelijke relaties en vrienden hebben hem veelal in de steek gelaten. Naast de celstraf van negen maanden, mag de man ook vijf jaar niet meer in de zorg werken, zo bepaalde de rechter vrijdag.