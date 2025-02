Gekte rond Mathieu van der Poel compleet: 'Niet meer normaal'

Fans en deskundigen zijn het er over eens: dit is ongekend. Mathieu van der Poel blijft maar winnen. Hij heeft zondagmiddag in het Franse Liévin zijn zevende wereldtitel veldrijden in de wacht gesleept. Daarmee evenaart hij het historische record dat de Belgische wielerlegende Erik De Vlaeminck 31 jaar geleden boekte. Megafan Ricardo Rens, sportpsycholoog Erik van Haaren en neef Rob van Broekhoven over hun bijzondere band met het fenomeen VDP.

"Gigantisch! Dit kun je niet begrijpen. Het is mega mooi!", zegt superfan Ricardo Rens uit Hoogerheide. Hij is net terug met de supportersbus uit Liévin. Hij is nog altijd in extase. "Mathieu is een monster. Hij is de vliegende Hollander! Hij heeft zoveel kracht." Walhalla

"Ik sprong hoog in de lucht!", zo herinnert hij zich hét moment in Frankrijk. De megafan heeft thuis een Van der Poel-walhalla. Het is een kruising tussen een mancave en een museum. Natuurlijk heeft hij dit weekend nieuwe aanwinsten op de kop getikt. Bierglazen met de wedstrijdnaam erop en bordjes met aanwijzingen. Dat zijn collector’s items", glundert hij.

Ricardo Rens met de regenboogtrui van Mathieu van der Poel uit 2015 (archieffoto: Erik Peeters).

Toch moest hij zich wat aanpassen. "Ik had een vlag met stokken van vier meter lang. Die stokken had ik bij de bouwmarkt gehaald. Ik moest ze van de Franse beveiliging inkorten", lacht hij. "De volgende keer maar uitschuif-stokken", grapt hij. Geheim

Wat het geheim van Van der Poel is? Ricardo: "Het zit in zijn DNA. Kijk maar naar zijn vader en opa. Als je daar een mengelmoes van maakt, krijg je Mathieu." Toch was de winst van de renner voor hem geen garantie. "Je weet het niet! Er kon van alles gebeuren."

"Niet de Mathieu van tien jaar geleden."

Sportpsycholoog Erik van Haaren uit Tilburg heeft een duidelijke verandering gezien bij Van der Poel. Hij stond meerdere atleten bij tijdens de Olympische spelen in Parijs. Ook was hij in zijn jeugd fanatiek veldrijder en wielrenner. Hij volgt de sporter en zijn wedstrijden op de voet via televisie. "Hij is niet de Mathieu van tien jaar geleden."

Sportpsycholoog Erik van Haaren voor het olympisch vuur in Parijs (foto: Manon Snoeren).

"Hij laat in zijn interviews weten dat hij niet meer wakker ligt van dit soort wedstrijden", verklaart Van Haaren. Met zo'n enorme mensenmassa zouden zenuwen of spanning normale reacties zijn. "Hij weet veel beter met de spanning om te gaan", zo merkt hij. "Dat helpt hem alleen nog maar om rustiger te blijven." Toch viel de sportpsycholoog nog iets op. "In de laatste halve ronde leek hij zijn focus iets te verliezen. Hij gleed wat meer. Hij dacht misschien meer aan de wereldtitel dan aan de taak waar hij mee bezig was. Het is goed mogelijk dat zijn concentratie wat is verslapt. Het kan ook zijn dat hij gewoon meer ontspannen was door zijn voorsprong en daardoor wat minder focus had." Druk en zelfvertrouwen

Zeven overwinningen op rij. Of het ooit makkelijker wordt? "Dat is heel dubbel. Je kunt makkelijker presteren als je zelfvertrouwen hebt. De beste manier om zelfvertrouwen te kweken is winnen", weet de sportpsycholoog.

Dit bijzondere glas tikte hij op de kop (foto: Ricardo Rens)./

"Aan de andere kant verwacht heel Nederland en België dat hij gaat winnen. Dat kan voor druk zorgen, maar dat lijkt bij hem niet te gebeuren." De conclusie? "Hij heeft ongelofelijk veel plezier in zijn sport. Plezier lijkt echt zijn grote drive te zijn, niet het winnen."

Een deel van de collectie van Ricardo (archieffoto: Erik Peeters)

High-five voor toeschouwer

Tijdens de wedstrijd in Liévin was er een opvallend moment. Drie minuten voor de finish kwam Mathieu van der Poel de brug afgereden in het parcours. Tussen de tienduizenden toeschouwers ontwaart de dan nog zesvoudig wereldkampioen blindelings zijn neef. Mathieu rijdt vol op Rob van Broekhoven af en geeft hem met een brede glimlach op zijn gezicht het handgebaar. “Het was best speciaal maar wij doen in de familie niet graag aan overdreven reacties”, klinkt het bescheiden uit de mond van de Roosendaler.

Mathieu van de Poel geeft een high-five aan zijn neef en maatje Rob van Broekhoven (foto: Tomas Sisk UCI cycling)