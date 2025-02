Familie van Fleur (21) belandt in nachtmerrie na noodlottig skiongeluk

De familie van Fleur Arends (21) uit Hilvarenbeek is halsoverkop naar Frankrijk vertrokken nadat hun dochter daar zondag verongelukte tijdens het skiën. "Het is niet te doen dit drama voor de familie", vertelt Sjors Arends, de oom van Fleur maandag vanuit Frankrijk.

Fleur heeft volgens haar oom al al vaker geskied en ze droeg ook een helm. Zondagochtend even voor elf uur kwam ze zwaar ten val op een blauwe piste en na die val gleed ze door en kwam ze op een nabijgelegen wedstrijdpiste terecht. "Door haar val is ze ergens tegenaan gebotst en daarbij is ze ernstig gewond geraakt", weet Sjors.

Fleur was zaterdag met een groep van zestig studenten van de universiteit van Tilburg op skivakantie gegaan in Val Thorens. Fleur studeerde rechten en was ook actief als vrijwilliger bij de voetbalclub in Hilvarenbeek. "Het ongeluk gebeurde op de eerste dag dat ze met z'n allen gingen skiën", vertelt Sjors.

"Nadat we het nieuws hoorden zijn we met haar vader, moeder, zus en vriend meteen naar Frankrijk vertrokken”, zegt Sjors. “Iedereen doet heel erg zijn best om de familie te helpen, maar het is gewoon een afschuwelijk drama.” Ook burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek heeft gebeld met de familie van Fleur, vertelt haar oom.

Toen hulpverleners op de plek van het ongeluk kwamen, was Fleur bewusteloos. Ze werd naar een ziekenhuis in Grenoble gebracht, waar ze aan haar verwondingen is overleden. Haar lichaam wordt nog onderzocht. Dinsdag zal het volgens haar oom worden vrijgegeven aan de familie.

“De studenten in de groep zijn allemaal lid van de Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar”, vertelt voorzitter Nayoni Latulola. “Fleur was lid van onze vereniging en we zijn allemaal in shock. In overleg met de familie willen we een passend moment organiseren om Fleur als lid van onze club te herdenken."

Maandag worden de studenten die nog in Frankrijk zijn gehoord door de politie over wat er precies is gebeurd op de piste. Later vandaag komt de groep dan bij elkaar en is er een herdenkingsmoment in Val Thorens. En vanavond reist de hele groep terug naar Nederland.