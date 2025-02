Deadline Day: Helmond Sport haalt verdediger AZ • PSV op zoek naar spits

18.00

Sem Dekkers maakt het seizoen af bij Helmond Sport. De 20-jarige verdediger komt op huurbasis over van Jong AZ. De Helmonders hebben een optie tot koop. Technisch manager Jurgen Streppel: "Sem is een talentvolle verdediger met al de nodige minuten in de Keuken Kampioen Divisie. Hij past goed in de manier waarop wij willen spelen en krijgt bij ons de kans om zich verder te ontwikkelen."