Deadline Day: TOP Oss shopt bij Sparta • Bosz sprak al met Tyrell Malacia

Delano Vianello vervolgt zijn loopbaan bij TOP Oss. De verdediger komt over van Sparta Rotterdam en gaat op amateurbasis aan de slag in Oss. TOP Oss hoopt ook een aanvaller in te lijven. Na het vertrek van aanvallers Karim Loukili en Abel Stensrud heeft trainer Sjors Ultee weinig keuze in de voorhoede.