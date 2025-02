Deadline Day: Wel Malacia maar geen spits voor PSV • Rottier vertrekt

23.59

Linksback Tyrell Malacia kwam wel naar PSV, maar de Eindhovenaren zijn er niet in geslaagd om een nieuwe spits te halen. FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio was in beeld om de geblesseerde Ricardo Pepi te vervangen. Beide clubs wisten echter geen akkoord te bereiken. Voor middenvelder Isaac Babadi was er belangstelling van SC Heerenveen, maar hij blijft bij PSV.