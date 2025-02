Deadline Day: Willem II-speler naar Roda JC • Aanvaller voor TOP Oss

19.00

TOP Oss heeft zich versterkt met de ervaren aanvaller Luciano Slagveer. De 31-jarige rechtsbuiten heeft een contract voor een half jaar getekend, met een eenzijdige optie vanuit de club om dit met een jaar te verlengen. De oud-speler van SC Heerenveen, FC Twente, FC Emmen, Lokeren en het Hongaarse Puskás trainde al een tijdje mee in Oss. Technisch directeur Linton Posthumus: "Luciano brengt veel ervaring met zich mee. Hij had aanbiedingen vanuit het buitenland, maar gaf aan graag in Nederland te willen blijven. We zijn blij dat Luciano voor TOP Oss heeft gekozen."