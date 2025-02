112-nieuws: bewoners betrappen inbrekers • 23-jarige Nadaa vermist

08.20

Op de Dorpenweg in Deursen-Dennenburg is een auto zojuist op de kop in de sloot beland. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De politie, brandweer en ambulancedienst rukten kort na halfacht uit om hulp te verlenen. Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.