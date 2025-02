'Broer van ontvoerde man was betrokken bij hoogopgelopen drugsconflict'

De ontvoering van een 24-jarige Bredanaar in zijn woonplaats afgelopen vrijdag heeft te maken met een hoogopgelopen drugsconflict. Dat meldt BN DeStem. Het ontvoerde slachtoffer zou een broer hebben die vijanden heeft gemaakt in de onderwereld.

De ruzie zou zijn ontstaan na diefstallen van drugs en van grondstoffen voor drugs. De ontvoerde Bredanaar zou een broer hebben die hiervoor door gedupeerde criminelen verantwoordelijk wordt gehouden. Dat meldt de krant op basis van bronnen in het criminele milieu in Breda.

Ontvoering

De 24-jarige man werd vrijdag rond middernacht ontvoerd. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda. Hij meldde zichzelf later in goede gezondheid bij de politie, maar de politie wil nog altijd weinig kwijt over de ontvoering.

Naar de ontvoerders wordt met man en macht gezocht. En dat is de reden dat de politie de lippen stijf op elkaar houdt. "We willen de verdachten niet wijzer maken dan ze al zijn."

De politie gaf snel na de ontvoering al aan te vermoeden dat het om een gerichte actie ging en dat de man en zijn ontvoerders elkaar kenden. De verdachten zouden volgens getuigen vuurwapens bij zich hebben gehad.

De ontvoering gebeurde op de parkeerplaats bij een atletiekvereniging en een hockeyclub. Al snel bleek dat de sportverenigingen er niks mee te maken hadden.