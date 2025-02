'Ballenknijper' van deze whizzkids moet Amerika gaan veroveren

Ze zijn pas twaalf en dertien jaar, maar toch geven ze menig student het nakijken als het om het bouwen van robots gaat. Een team van whizzkids uit Mierlo hoopt met hun robot, de ‘Ballenknijper’, af te kunnen reizen naar het Amerikaanse Texas voor een wereldkampioenschap. Om daar tegenstanders een toontje hoger te laten zingen.

Om naar het wereldkampioenschap te gaan moeten Thomas, Jasper, Pepijn, Dirk en Lynn nog wel een belangrijke wedstrijd winnen in Breda, volgende week. En dus zijn de tieners uit Mierlo druk aan het werk om weer een stap verder te komen in de competitie van First Tech Challenge. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar nemen het in deze competitie tegen elkaar op met zelfgemaakte robots. Het team is niet alleen jong, maar weet de robot ook nog eens goedkoop te bouwen. “Sommige teams hebben robots van vijftienduizend euro", zegt de 12-jarige Jasper Tielen. “Komen wij aan met een robot die het al drie jaar met hetzelfde materiaal doet", vertelt hij trots. De robot wordt dus telkens afgebroken, maar toch doet hij het elk jaar beter, vindt Jasper. “De codes (red. de instructies voor de robot) worden steeds beter geschreven waardoor de robot steeds soepeler wordt.”

"De Ballenknijper: ik dacht, goede naam."

De Ballenknijper is een robot met heel veel spoeltjes, lichtjes, draadjes en moertjes, maar het meest opvallend is de klauw aan de voorkant. “Ik liet de klauw zien aan mensen in mijn klas”, zegt de 18-jarige Thomas Kamperman, de nestor van het team. “Een klasgenoot vond de klauw heel grappig en zei, 'dat is een ballenknijper'. Toen dacht ik: goede naam.”

De klauw waar de robot zijn naam aan ontleent (foto: Alice van der Plas).

De Ballenknijper knijpt met grote kracht om op die manier goed door de wedstrijd te komen. De robot moet namelijk blokjes oprapen en die in mandjes leggen of aan een rek hangen. En dat alles binnen 2,5 minuut. Ook moet de robot de eerste dertig seconden van de wedstrijd autonoom werken. Daarna komt de afstandsbediening eraan te pas.

"Hij is niet de snelste robot, maar hij blijft alles goed doen."

“De kracht van onze robot is dat hij heel consistent is", zegt Jasper. “Hij is niet de snelste robot, maar hij blijft alles goed doen. Daardoor scoren we een heel goed gemiddelde tijdens wedstrijden.” De jury kijkt niet alleen naar hoe de robot opereert. “Presentatie is ook belangrijk en onze outreach", weet Jasper. Wat er met dat laatste, de outreach, wordt bedoeld wil de 13-jarige Lynn Struijk wel uitleggen. “Je moet ook goed met de andere teams communiceren. Want je strijdt met twee teams tegen twee andere teams.” De robotbouwers concurreren dus niet altijd met elkaar, maar moeten ook goed kunnen samenwerken.

"Veel meisjes denken dat het alleen voor jongens is."